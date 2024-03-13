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В Снежинске установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой Путина

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента Владимира Путина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общий вес монумента вместе с камнем составляет около 1,5 тонны.

Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга.

Руками заводчан ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) все элементы соединены в единую композицию. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг скульптуры.

монументы