В Снежинске установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой Путина

Общий вес монумента вместе с камнем составляет около 1,5 тонны.
Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга.
Руками заводчан ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) все элементы соединены в единую композицию. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».
Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг скульптуры.