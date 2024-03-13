Мать Миши Бахтина вышла на пикет у резиденции губернатора Свердловской области

Как рассказал господин Бахтин, его супруга вышла на пикет с просьбой обеспечить сына «жизненно необходимой терапией препаратом “Рисдиплам”». «После последних высказываний заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова мы понимаем, что обеспечивать ребенка лекарством никто не собирается, хотя в декабре 2023 года Евгений Куйвашев заявил о том, что препарат Мише дадут», — прокомментировал господин Бахтин. По его словам, на сегодняшний день ребенок не обеспечен препаратом. «В связи с этим нам ничего не остается, как обратиться очередной раз к главе государства», — добавил он.