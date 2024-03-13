Мать Миши Бахтина вышла на пикет у резиденции губернатора Свердловской области

Во время пикета к госпоже Бахтиной подошел сотрудник МВД (снято на видео, которое имеется в распоряжении «Ъ-Урал»). Он спросил, ознакомлена ли она с правилами одиночного пикета, проверил документы и поинтересовался, сколько будет длиться пикет. «До востребования», — ответила госпожа Бахтина.
Как рассказал господин Бахтин, его супруга вышла на пикет с просьбой обеспечить сына «жизненно необходимой терапией препаратом “Рисдиплам”». «После последних высказываний заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова мы понимаем, что обеспечивать ребенка лекарством никто не собирается, хотя в декабре 2023 года Евгений Куйвашев заявил о том, что препарат Мише дадут», — прокомментировал господин Бахтин. По его словам, на сегодняшний день ребенок не обеспечен препаратом. «В связи с этим нам ничего не остается, как обратиться очередной раз к главе государства», — добавил он.
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял, что «спорности» в ситуации с Бахтиными «особенной нет», поскольку нужно «прислушиваться к мнению медиков». «Консилиум врачей говорит, что есть риски. Не один медицинский работник не пойдет на то, чтобы, вопреки этим решениям, взять на себя риск. Это вообще-то, в конце концов, в определенных обстоятельствах может привести к судебной ответственности», — прокомментировал на встрече с журналистами господин Креков.
Напомним, в феврале Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал отца Миши Бахтина Дмитрия Бахтина на 10 тыс. руб. по ст. 20.2 КоАП РФ за пикет около здания полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) в связи с ожидаемым приездом Владимира Путина в Екатеринбург. Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет с просьбой к президенту обеспечить сына лекарством. На следующий день, 16 февраля, Ленинский райсуд отклонил заявление Минздрава Свердловской области о прекращении исполнительного производства, обязывающего обеспечивать Мишу Бахтина лекарственным препаратом «Спинраза». Тогда же адвокат семьи Юлия Липинская добавила, что ребенок сейчас принимает препарат «Рисдиплам» за счет средств благотворительных фондов и семейного бюджета.