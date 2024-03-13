В молодежную капсулу времени Екатеринбурга положат мяч и студенческие билеты

В итоге в капсулу положат более 30 предметов. Среди них мяч со всеми автографами волейболисток «Уралочки», подаренный главе Екатеринбурга спортивным клубом; письмо от молодежи Херсонской области к молодежи Екатеринбурга; бейджи волонтеров с крупных событий; студенческие билеты всех вузов города и многое другое.