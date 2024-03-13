Борьба за дворняг обернулась иском в суд в Приморье

Волонтер из Уссурийска Анна вышла на одиночный пикет к белому дому во Владивостоке с просьбой вернуть ей собак, которых забрали сотрудники службы по отлову бродячих животных «Аристократ». Правда, выяснилось, что псы ей не принадлежали, содержать их девушке негде, а все документы — фикция, дело может дойти до суда, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Громкий скандал с дворнягами разразился еще седьмого марта. Тогда Анна взяла с собой транспарант, на котором были призывы вернуть ей ее же собак, и пошла к зданию правительства Приморья. Она утверждала, что собаки давно жили с ней, она за ними ухаживала и следила, однако сотрудники «Аристократа» отловили троих четвероногих друзей и разместили их в своем приюте.
Корреспондент «КП» связался с руководителем «Аристократа» Галиной Анатольевной. Она отметила, что, когда Анна приехала к собакам, те даже не вышли ее встречать. Они не приучены к ошейнику и поводку, не социализированы. Это подтверждает тот факт, что девушка хвостатыми не занималась, они не были знакомы.
«Животные прятались от нее в будке. Анна не может разместить их в квартире, и предложила перевезти их в другой приют. Наш специалист проверил его условия содержания — они не соответствуют стандартам. Мы против такого отношения к собакам, их место в доме, за ними нужно ухаживать. Поэтому мы можем рассмотреть предложение Анны в порядке очереди», — уточнила Галина Анатольевна.
Получается, что Анне нужно найти подходящие квартиру или дом, где она сможет присматривать за собаками на постоянной основе, а не держать их на передержке. При таком раскладе женщине позволят забрать собак.
Правда, сама Анна, по всей видимости, думает иначе: в новых медиа пишут, что она собирается подавать на организацию иск в суд. Собак могли забрать в добрые руки уже в ближайшее время, но если делу дадут ход, им придется находиться в приюте еще долгое время.
Ранее «КП» писала, что Анна говорила, будто бы играла с этими собаками, когда те были щенками, и навещала их на заброшенной стройке.