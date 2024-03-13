Борьба за дворняг обернулась иском в суд в Приморье

Громкий скандал с дворнягами разразился еще седьмого марта. Тогда Анна взяла с собой транспарант, на котором были призывы вернуть ей ее же собак, и пошла к зданию правительства Приморья. Она утверждала, что собаки давно жили с ней, она за ними ухаживала и следила, однако сотрудники «Аристократа» отловили троих четвероногих друзей и разместили их в своем приюте.