Московские ученые объяснили феномен нижегородских закатов

Ученые Московского отделения Русского географического общества объяснили феномен закатов в Нижегородской области. Эту информацию приводит блогер, главред издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
По мнению ученых, в красоте нижегородских закатов виноваты атмосферные загрязнения в городе. Нижний Новгород окружен со всех сторон промышленными комплексами — в Дзержинске, Кстове, Павлове, Сарове и Балахне. Эти заводы загрязняют воздух двуокисью серы и азота, окисью углерода, углеводородами и пылью. И именно пыль, согласно исследованиям, влияет на изменение цвета заката.
«Крупные частицы в нижних слоях атмосферы, как правило, приглушат цвет и делают их грязнее, потому что они поглощают больше света и рассеивают все длины волн более или менее одинаково».
В итоге химикаты приводят к появлению ярко-красного оттенка. А если в атмосфере накопилось много частиц, размером больше, чем молекулы воздуха, тогда небо приобретает оранжево-красный цвет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что духи «Лобачевский» намерены сделать нижегородские химики.