Московские ученые объяснили феномен нижегородских закатов

По мнению ученых, в красоте нижегородских закатов виноваты атмосферные загрязнения в городе. Нижний Новгород окружен со всех сторон промышленными комплексами — в Дзержинске, Кстове, Павлове, Сарове и Балахне. Эти заводы загрязняют воздух двуокисью серы и азота, окисью углерода, углеводородами и пылью. И именно пыль, согласно исследованиям, влияет на изменение цвета заката.