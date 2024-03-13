В Сочи назвали дату открытия пляжей

«Первые пляжные территории откроем к майским праздникам, а с июня — весь наш морской береговой комплекс», — написал мэр.



Он отметил, что в этом году в Адлерском районе будут подготовлены более 7 км береговой полосы. Готовы проекты для обновления и благоустройства двух десятков пляжей, сейчас они находятся на согласовании.



Всего в этом году в Сочи планируют открыть около 180 пляжных территорий, все они будут обустроены в едином стиле.



Наталья Решетняк.