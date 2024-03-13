Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Один из ключевых элементов изменений — постоянное взаимодействие с работодателями, подготовка студентов под их запрос. Для этого формируется широкий пул партнеров, среди которых есть представители крупных корпораций космической, информационной, строительной, машиностроительной, пищевой и других отраслей. Это такие компании, как госкорпорация «Ростех», Московский метрополитен, «Шереметьево безопасность», ПАО «МОЭК», АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», ООО «Главстрой», ПАО «МГТС», ПАО «Ростелеком», ГУП «Мосгортранс», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ассоциация «Российские автомобильные дилеры», ООО «Инженерстрой», ООО «Спецград», АО «Московский автомобильный завод “Москвич”», АО «Научно-производственное предприятие “Торий”», холдинг «Объединенные кондитеры» и другие.