32 района Волгоградской области назвали опасными из-за «малой чумы»

Подхватить инфекцию можно после укуса инфицированными кровососущими членистоногими, после соприкосновения с больными животными или их тушками, после употребления зараженных от грызунов продуктов и воды из открытых водоемов, в том числе из колодцев и горных ручьев. Также болезнь может наступить после вдыхания воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязненных возбудителем туляремии от больных грызунов.