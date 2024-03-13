32 района Волгоградской области назвали опасными из-за «малой чумы»

Санитарные врачи предупредили волгоградцев об опасной инфекционной болезни, очаг которой располагается на территории региона. Речь идет о туляремии, которую еще называют «малой чумой» из-за высокой заразности. Восприимчивость людей к ней составляет почти 100%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
— Природный очаг туляремии с учетом ареала обитания основных переносчиков занимает большую часть территории области и 32 района являются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, — отметили в ведомстве.
В последний раз случай заболевания туляремией в регионе фиксировался 17 лет назад. В 2007 году заболел житель Николаевского района.
Подхватить инфекцию можно после укуса инфицированными кровососущими членистоногими, после соприкосновения с больными животными или их тушками, после употребления зараженных от грызунов продуктов и воды из открытых водоемов, в том числе из колодцев и горных ручьев. Также болезнь может наступить после вдыхания воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязненных возбудителем туляремии от больных грызунов.
Инкубационный период при туляремии составляет от 1 до 30 суток, но чаще 3−5 дней. При заболевании температура тела повышается до 40, возникают головная и мышечная боли, озноб, слабость, потеря аппетита. Симптомы держатся до трех недель. Мерой профилактики инфекции является вакцинация.