Профи со студенчества. Как молодому специалисту быстрее влиться в профессию

В Кемеровской области прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» для студентов. 25 площадок по всей области, 155 компетенций, более 1000 участников, 1300 экспертов — масштабы конкурса впечатляют.
Меньше ручного труда.
Кузнецкий индустриальный техникум стал площадкой для борьбы в пяти компетенциях: «Мехатроника», «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная механика и монтаж», «Интернет вещей» и «Слесарная работа с материалом». Здесь участвовали более 40 студентов из разных городов области. Компетенции — одни из самых вытребованных на производстве. kuzbass.aif.ru побывали на мехатронике.
«Поступил учиться на мехатроника в техникум потому, что считаю эту профессию очень перспективной. На промпредприятиях становится меньше ручного труда. Мне очень интересно работать с современным оборудованием. Здесь профессию освою быстрее, чем в вузе. А участие в чемпионате позволит лучше прокачать нужные навыки и получить больше знаний», — считает студент Кузнецкого индустриального техникума Павел Скворцов.
Роботы рулят.
В Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме участники соревновались в двух компетенциях: «Промышленная робототехника» и «Мобильная робототехника». Последняя более привлекательная для современных ребят. Студенты собирали и программировали робота, который должен был выполнить несколько простых действий: объехать препятствие, поднять и доставить объект в определённое место. Работали в команде по два человека. В промышленной робототехнике работа индивидуальная. И здесь всё, как на настоящем производстве: нужно запрограммировать большого робота, который поможет человеку облегчить физический труд.
«Учусь на промышленного робототехника. В чемпионате участвую с большим удовольствием. Мы готовились к соревнованиям около трёх недель. Помогли нам эксперты промышленных предприятий — рассказали и показали нюансы, которые помогут выполнить задания», — рассказывает студент Новокузнецкого транспортно-технологического техникума Владислав Кедровских.
Повышать свой уровень.
О том, что в Кузбассе, да и не только, проблемы с рабочими кадрами, знают все. Согласно статистике, на одну вакансию приходится один соискатель. Конкурсы профмастерства помогают быстрее вникнуть в профессию, её нюансы, овладеть дополнительными знаниями и навыками, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе. Ещё один плюс — к конкурсам студентов готовят в том числе и их наставники с промпредприятий.
«Такое сотрудничество преподавателей учебных заведений и наших специалистов очень ценно. Мы понимаем, как готовят ребят техникумы, с какими знаниями и навыками они выходят. А техникумы, в свою очередь, делают выводы о том, до какого уровня нужно подготовить своих выпускников, чтобы они были востребованы на наших предприятиях», — говорит начальник управления планирования и развития персонала металлургического комбината Алексей Домнышев.
И когда такие ребята приходят работать на промпредприятия, они в более короткие сроки строят свою карьеру и профессионально растут, потому что им проще адаптироваться, у них больше необходимых для профессии навыков.