Профи со студенчества. Как молодому специалисту быстрее влиться в профессию

О том, что в Кузбассе, да и не только, проблемы с рабочими кадрами, знают все. Согласно статистике, на одну вакансию приходится один соискатель. Конкурсы профмастерства помогают быстрее вникнуть в профессию, её нюансы, овладеть дополнительными знаниями и навыками, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе. Ещё один плюс — к конкурсам студентов готовят в том числе и их наставники с промпредприятий.