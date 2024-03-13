На этой неделе в Воронежской области потеплеет до +8°, поделился региональный Гидрометцентр.
13 марта в областном центре переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный — 8−13 м/с. Температура будет варьироваться от +1° до +3°. В области температура воздуха местами достигнет +5°.
14 марта в Воронеже прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный — 7−12, местами порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью будет варьироваться от −4° до −6°. Днём прогнозируют от +3° до +5°. В области температура местами поднимется до +7°.
15 марта в столице Черноземья синоптики обещают переменную облачность. Ветер восточный — 7−12 м/с. Ночью температура воздуха составит −2°, днём — +5°. В области температура днём местами прогреется до +8°.