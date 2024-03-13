На этой неделе в Воронежской области потеплеет до +8°

14 марта в Воронеже прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный — 7−12, местами порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью будет варьироваться от −4° до −6°. Днём прогнозируют от +3° до +5°. В области температура местами поднимется до +7°.