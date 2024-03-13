ГАИ Минска за сутки оштрафовала 36 таксистов

Госавтоинспекция напоминает, что с 11 по 15 марта на территории Минска проходит профилактическая акция под названием «Стоп-парковка», направленная на привлечение внимания к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов.