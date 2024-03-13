Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

ГАИ Минска за сутки оштрафовала 36 таксистов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной дорожной милиции за прошедшие сутки пресекли 36 фактов нарушений ПДД водителями автомобилей такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Источник: Агентство «Москва»

Инспекторы ГАИ Минска за вчерашний день, 12 марта, задержали троих нетрезвых автомобилистов и вывели с проезжей части 11 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки стражами столичных дорог также было пресечено 23 факта управления авто бесправниками.

Госавтоинспекция напоминает, что с 11 по 15 марта на территории Минска проходит профилактическая акция под названием «Стоп-парковка», направленная на привлечение внимания к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов.

штрафы