ГАИ Минска за сутки оштрафовала 36 таксистов

Инспекторы ГАИ Минска за вчерашний день, 12 марта, задержали троих нетрезвых автомобилистов и вывели с проезжей части 11 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения.
За прошедшие сутки стражами столичных дорог также было пресечено 23 факта управления авто бесправниками.
Госавтоинспекция напоминает, что с 11 по 15 марта на территории Минска проходит профилактическая акция под названием «Стоп-парковка», направленная на привлечение внимания к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов.