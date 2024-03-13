Рассказываем, где в Иркутске будут бесплатно угощать блинами в Масленицу

Итак, веселая программа стартует в 13.00 и завершится к 16.00. На сцене выступят народные ансамбли, а еще студенты и преподаватели Иркутского колледжа культуры. Приходите всей семьей — для детей аниматоры проведут интерактивные игры. Ну и, конечно, куда без спортивных состязаний: «тяга гири» и «ярмарочный столб» тоже запланированы. Победители получат подарки. Купить сувениры и поделки можно будет на выставке-ярмарке «Иркутский Арбат».