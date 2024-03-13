Рассказываем, где в Иркутске будут бесплатно угощать блинами в Масленицу

Масленица идет, блин да мед несет! Весенний вкусный праздник длится всю неделю, но главные мероприятия в Иркутске пройдут в выходные. Так, 16 марта на площади у стадиона «Труд» для горожан приготовят 2024 блина и раздадут их бесплатно!
Итак, веселая программа стартует в 13.00 и завершится к 16.00. На сцене выступят народные ансамбли, а еще студенты и преподаватели Иркутского колледжа культуры. Приходите всей семьей — для детей аниматоры проведут интерактивные игры. Ну и, конечно, куда без спортивных состязаний: «тяга гири» и «ярмарочный столб» тоже запланированы. Победители получат подарки. Купить сувениры и поделки можно будет на выставке-ярмарке «Иркутский Арбат».
В завершении праздника, по традиции, подожгут главный символ Масленицы.
— Предусмотрено дежурство пожарных и медицинской службы. Охранять общественный порядок будут правоохранители, — рассказали в городской администрации.
Встречать весну и провожать зиму будут по всему Иркутску. Где еще состоятся народные гуляния:
— Свердловский — 16 марта в 12.30 в сквере у фонтана в микрорайоне Университетский, 41а.
— Октябрьский округ — 16 марта с 14.00 до 16.00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева.
— Правобережный — 16 марта в 15.00 на площади Ракетчиков в микрорайоне Зеленый.
— Залив Якоби 16 марта в 13.00.
— Ленинский округ — 17 марта в 12.00 в парке «Комсомольский».