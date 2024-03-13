Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 13 марта 2024 г. в 11 час 49 мин 12 сек Алматинского времени (13 марта 2024 г. в 06 час 49 мин 12 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясени.