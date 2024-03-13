Потепление ожидается в Казахстане 14 — 16 марта

По информации синоптиков, в предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.
Дождь и снег ожидаются 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу, сутки 15 марта в области Жетысу, а ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег.
По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре низовая метель.
На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем 16 марта в южной половине Казахстана до 5−13 тепла, в северной половине до 0−5 тепла.