В Хабаровском крае вырос спрос на учителей, научных сотрудников и финансистов

Кроме того, резкую динамику по набору персонала в феврале в Хабаровском крае показали и компании, занимающиеся финансами и бухгалтерией, здесь заметен рост новых вакансий на треть по сравнению с январем (+30%). На втором месте — предложения о работе в сфере «Добыча сырья», количество вакансий выросло на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. На третьем — предложения для специалистов, занимающихся наукой и образованием (+26%).