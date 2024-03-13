В Хабаровском крае вырос спрос на учителей, научных сотрудников и финансистов

Служба исследований hh.ru (18+), платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 13 тысяч вакансий, опубликованных в Хабаровском крае в феврале 2024 года, и выяснила, какие специалисты стали самыми востребованными на рынке труда региона. сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
Спрос на персонал в Хабаровском крае продолжает расти. Так, количество предложений о работе за последний месяц увеличилось на 43% относительно показателей февраля прошлого года и на 14% в сравнении с предыдущим месяцем.
В феврале работодатели края продолжили поиск сотрудников в сферах «Рабочий персонал» (26% от всех активных вакансий в регионе), «Продажи, обслуживание клиентов» (19%), «Строительство, недвижимость» (19%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (17%). Отметим, что спрос на специалистов в данных профсферах держится на высоком уровне уже несколько лет.
Кроме того, резкую динамику по набору персонала в феврале в Хабаровском крае показали и компании, занимающиеся финансами и бухгалтерией, здесь заметен рост новых вакансий на треть по сравнению с январем (+30%). На втором месте — предложения о работе в сфере «Добыча сырья», количество вакансий выросло на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. На третьем — предложения для специалистов, занимающихся наукой и образованием (+26%).
Интересно, что несмотря на общий спрос на специалистов в разных сферах и профобластях, в феврале заметно и падение спроса на ряд специалистов. В частности, в сравнении с прошлым годом компании Хабаровского края реже размещали новые вакансии для медиков — падение количества вакансий на 37% в сравнении с прошлым годом.
Отметим, что на одну активную вакансию в Хабаровском крае в феврале приходилось в среднем 2,5 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Напомним, что нормальная ситуация для рынка — это не менее четырех активных резюме на одну актуальную вакансию. Показатель ниже говорит о дефиците людей.