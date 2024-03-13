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В Красноярске жителей позвали обсудить вопрос обрезки деревьев

Красноярцев пригласили обсудить вопрос обрезки деревьев.
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске жителей пригласили обсудить вопросы обрезки и сноса деревьев. Об этом сообщают Gornovosti.

По данным издания, горожанам расскажут об особенностях работ, а также помогут составить заявку на обрезку или снос аварийных деревьев. Кроме того, у присутствующих будет возможность задать специалистам управления зеленого строительства и свои вопросы.

Если не сможете присутствовать лично — вопрос можно оставить в телеграм-канале УЗС. Там есть пост анонс о мероприятии.

Встреча состоится 14 марта в 18:30. Адрес: улица Обороны, 21. Там находится управление зеленого строительства.

экология