В Красноярске жителей позвали обсудить вопрос обрезки деревьев

В Красноярске жителей пригласили обсудить вопросы обрезки и сноса деревьев. Об этом сообщают Gornovosti.
По данным издания, горожанам расскажут об особенностях работ, а также помогут составить заявку на обрезку или снос аварийных деревьев. Кроме того, у присутствующих будет возможность задать специалистам управления зеленого строительства и свои вопросы.
Если не сможете присутствовать лично — вопрос можно оставить в телеграм-канале УЗС. Там есть пост анонс о мероприятии.
Встреча состоится 14 марта в 18:30. Адрес: улица Обороны, 21. Там находится управление зеленого строительства.