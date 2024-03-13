«Вообще не узнать»: кадр старинного здания в центре Владивостока изумил жителей

Многих приморцев изумил старинный снимок популярного здания во Владивостоке. Исторический кадр опубликовали в tg-канале «Чёрно-белое Приморье» (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
На снимке запечатлено здание Государственного Банка по адресу ул. Светланская, 71, построенное в 1912 году. Это сооружение было возведено в период с 1902 по 1906 годы под руководством гражданского инженера Владимира Антоновича Плансона.
На фотографии зафиксирована величественная архитектура, на фоне люди спешат по своим делам, создавая особую атмосферу движения и жизни старого города. Этот кадр напоминает нам о богатой истории Владивостока, вызывая чувство восхищения и гордости за уникальные исторические достопримечательности нашего региона.