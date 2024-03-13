Нижегородская модель Наталья Водянова поделилась авторским рецептом блинов, которые она печет на Масленицу. Об этом сообщает «АиФ-Нижний Новгород».
Наталья Водянова придумала способ приготовления вкусных и полезных блинов. Рецепт довольно прост, потребуется всего четыре ингредиента. Это три яйца, 250 миллилитров молока, две столовые ложки муки и оливковое масло для жарки. Нижегородская модель советует добавлять как можно меньше муки, даже если она ячменная.
Напомним, мама Натальи Водяновой пекла пирожки на продажу. По словам супермодели, пирожки эти по праву можно считать уникальными, ведь с них совсем не поправляешься.