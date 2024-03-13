Нижегородская модель Наталья Водянова поделилась авторским рецептом блинов

Наталья Водянова придумала способ приготовления вкусных и полезных блинов. Рецепт довольно прост, потребуется всего четыре ингредиента. Это три яйца, 250 миллилитров молока, две столовые ложки муки и оливковое масло для жарки. Нижегородская модель советует добавлять как можно меньше муки, даже если она ячменная.