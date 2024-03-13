Бесплатные маршруты запустят на МЦД-3 на время отсутствия движения поездов

По информации департамента, 16 и 17 марта изменится расписание на Ленинградском направлении. С 10:00 до 13:00 поезда не будут курсировать на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала, такие же корректировки сохранятся и в другие выходные. Это связано с тем, что специалисты будут модернизировать инфраструктуру на участке Зеленограда — Крюково до Ленинградского вокзала, также работы будут проводиться и на других городских объектах, указано в сообщении.