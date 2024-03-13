Бесплатные маршруты запустят на МЦД-3 на время отсутствия движения поездов

По информации департамента, 16 и 17 марта изменится расписание на Ленинградском направлении. С 10:00 до 13:00 поезда не будут курсировать на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала, такие же корректировки сохранятся и в другие выходные. Это связано с тем, что специалисты будут модернизировать инфраструктуру на участке Зеленограда — Крюково до Ленинградского вокзала, также работы будут проводиться и на других городских объектах, указано в сообщении.
Бесплатные компенсационные маршруты назначены:
- От Зеленограда: КМ1 от Крюковской площади до станции метро «Ховрино» по платной трассе М-11 в экспресс-режиме;
- От Фирсановской: КМ4 с остановки на улице Шоссейной возле платформы до станции Сходня;
- От Сходни: КМ2 с остановки на улице Первомайской возле платформы до станции метро «Ховрино», КМ4 до станции Фирсановская;
- От Подрезково, Новоподрезково: КМ2 с остановок на Новосходненском шоссе, также автобусы № 283 до станции метро «Речной вокзал» и 283к до станции метро «Ховрино»;
- От Молжаниново: КМ2 с остановки на Новосходненском шоссе до станции метро «Ховрино»;
- От Химок: КМ3 с остановки на улице Московской до станции метро «Ховрино» в экспресс-режиме.
Кроме того, от остальных станций ходит наземный общественный транспорт. От Левобережной курсирует автобус № 344 до станции метро «Ховрино», а от Грачевской — автобусы № 191, 215к и 154.
Ранее сообщалось, что каждый день МЦД пользуются более 1,3 миллиона пассажиров. Диаметры разгружают столичные дороги, снижают пассажиропоток в метро, улучшают связанность Москвы и Подмосковья. Благодаря МЦД горожане могут строить удобные маршруты, в том числе без пересадок.