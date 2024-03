Ракета взорвалась сразу после запуска в Японии

Space One, созданная в 2018 году, является частной космической компанией. Ее основали Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Co., Shimizu Corp. и Банк Развития Японии. Запуск первой ракеты, изначально запланированный на конец марта 2022 года, был четыре раза отложен из-за пандемии и задержек в сфере перевозок и снабжения.