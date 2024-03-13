Ракета взорвалась сразу после запуска в Японии

Ракета Kairos длиной 18 метров взорвалась в воздухе примерно через 5 секунд после взлета с частной стартовой площадки в Японии.
Предполагается, что правительственный спутник, который находился на ракете, был уничтожен во время взрыва.
Местные пожарные были направлены на место происшествия. Полиция сообщила, что сообщений о пострадавших пока нет.
Запуск изначально был запланирован на субботу, но был отложен после того, как компания обнаружила, что в зоне океана, которая должна быть пустой для обеспечения безопасности, находится корабль.
Space One, созданная в 2018 году, является частной космической компанией. Ее основали Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Co., Shimizu Corp. и Банк Развития Японии. Запуск первой ракеты, изначально запланированный на конец марта 2022 года, был четыре раза отложен из-за пандемии и задержек в сфере перевозок и снабжения.