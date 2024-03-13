В Новосибирске завершают строительство первой очереди кампуса НГУ

В Новосибирске завершают строительство первой очереди нового кампуса НГУ.
В среду, 13 марта, площадку посетили замгубернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Они дали высокую оценку качеству выполняемых работ.
Общая площадь нового кампуса университета составит более 78 тысяч квадратных метров, первой очереди — 38 тысяч квадратных метров. Сейчас в работе на объектах задействованы 530 человек.
Завершение строительство запланировано на лето 2024 года. Параллельно ведутся работы по объектам второй очереди.