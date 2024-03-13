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Бесплатный курс по финансовой грамотности проведут для жителей Хабаровского края

Вебинары пройдут в онлайн-формате с 19 по 21 марта.
Источник: Комсомольская правда

Отделение Банка России по Хабаровскому краю приглашает местных жителей присоединиться к бесплатному образовательному курсу «Финансовый навигатор». Курс пройдет в онлайн-формате с 19 по 21 марта. Цель проекта — улучшить финансовую грамотность взрослого населения региона.

— Участники трехдневного курса получат знания о том, как грамотно распоряжаться своими финансами, обезопасить себя при использовании финансовых продуктов и услуг, а также как успешно противостоять мошенническим действиям и защищать свои права, — рассказали в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.

Вебинары будут проходить ежедневно с 14:00 до 15:00 на платформе МТС Линк. Для подключения к занятиям нужно перейти по ссылке.

образование