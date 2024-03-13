Бесплатный курс по финансовой грамотности проведут для жителей Хабаровского края

— Участники трехдневного курса получат знания о том, как грамотно распоряжаться своими финансами, обезопасить себя при использовании финансовых продуктов и услуг, а также как успешно противостоять мошенническим действиям и защищать свои права, — рассказали в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.