Бесплатный курс по финансовой грамотности проведут для жителей Хабаровского края

Отделение Банка России по Хабаровскому краю приглашает местных жителей присоединиться к бесплатному образовательному курсу «Финансовый навигатор». Курс пройдет в онлайн-формате с 19 по 21 марта. Цель проекта — улучшить финансовую грамотность взрослого населения региона.
— Участники трехдневного курса получат знания о том, как грамотно распоряжаться своими финансами, обезопасить себя при использовании финансовых продуктов и услуг, а также как успешно противостоять мошенническим действиям и защищать свои права, — рассказали в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
Вебинары будут проходить ежедневно с 14:00 до 15:00 на платформе МТС Линк. Для подключения к занятиям нужно перейти по ссылке.