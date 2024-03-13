Митрополит Дионисий рассказал, что болеет за омский «Авангард»

В эфире «12 канала» митрополит Омский и Таврический Дионисий признался, что болеет за «Авангард». Кроме того, священник подчеркнул, что жить в Омске и не знать про «ястребов» — странно. Дионисий заявил, что следит за играми команды и радуется её успехам. Он давно думает найти время, чтобы побывать на одной из игр и вживую ощутить настроение людей на матче. Ранее стало известно, что соперником во втором раунде плей-офф для «Авангарда» станет «Локомотив».