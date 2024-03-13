Минский метрополитен сказал, почему нельзя заходить в метро босым пассажирам

При этом отмечается, что не раз в метро Минска появлялся любопытный пассажир, который хотел бы босиком пройти в метро. Но сотрудники службы безопасности таким пассажирам отказывают в проходе за линию контроля. Мол, следует обуться и уже тогда беспрепятственно проследовать на платформу.