Семья пенсионеров из Новосибирска отдала полмиллиона участникам СВО

Пожертвование решили сделать супруги Олег Захарович и Лилия Алексеевна. Пара находится в почтенном возрасте. Так, Олег Захаровичу в скором времени исполнится 90 лет. Семья решила не праздновать день рождения, а отправить деньги военнослужащим.