Семья пенсионеров из Новосибирска отдала полмиллиона участникам СВО

Семья пенсионеров из Новосибирска отдала полмиллиона на нужды участников спецоперации. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Пожертвование решили сделать супруги Олег Захарович и Лилия Алексеевна. Пара находится в почтенном возрасте. Так, Олег Захаровичу в скором времени исполнится 90 лет. Семья решила не праздновать день рождения, а отправить деньги военнослужащим.
«Наш герой награжден 3 серебряными медалями ВДНХ СССР, имеет звание Почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации», — рассказали в организации.