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Энергоавария произошла в Карасунском округе и в центре Краснодара

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии.
Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 12 улиц временно остались без света. Отключение произошло в центре города и Карасунском округе из-за аварии.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключена ПС “Восточная”», — сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Волжской, Бургасской, Айвазовского. Временно обесточены улицы Ялтинская, Уральская, Северная, Дмитриевская дамба, Вишняковой и Володарского.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Из-за отключения света приостановлено движение трамваев по восьми маршрутам.

ЖКХ