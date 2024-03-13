Энергоавария произошла в Карасунском округе и в центре Краснодара

В Краснодаре 12 улиц временно остались без света. Отключение произошло в центре города и Карасунском округе из-за аварии.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключена ПС “Восточная”», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Волжской, Бургасской, Айвазовского. Временно обесточены улицы Ялтинская, Уральская, Северная, Дмитриевская дамба, Вишняковой и Володарского.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Из-за отключения света приостановлено движение трамваев по восьми маршрутам.