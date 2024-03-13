«Поезд Победы» остановится в Краснодаре на 3 дня

Этот уникальный музей на колесах остановится на железнодорожном вокзале «Краснодар-1» и будет доступен для посещения с 14 по 16 марта. Экспозиция будет открыта с 11:00 до 17:20. Для посещения выставки необходимо бесплатно получить пригласительный билет на сайте проекта, предварительно пройдя регистрацию. Билеты именные, и каждый получит его на указанную при регистрации электронную почту. Дети в возрасте от 6 до 11 лет могут посещать выставку только при сопровождении взрослых.



«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе. В экспозиции представлены 10 тематических вагонов, в которых рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, включая оборону Брестской крепости, жизнь в медсанчасти, а также ужасы концлагерей. В 2023 году музей пополнился вагоном, посвященным военным трибуналам, которые рассказывают о военных преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии.



После Краснодара «Поезд Победы» отправится в Новороссийск. Проект осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». За время существования «Поезда Победы» более полутора миллионов жителей России и Беларуси посетили эту интерактивную выставку.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на территории Краснодарского края «Поезд Победы» доступен для посещения с 8 по 18 марта.