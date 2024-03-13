С начала апреля начинается приём заявлений для зачисления детей в 1 класс

В этот период подают заявления на детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, зарегистрированных на закрепленной за образовательной организацией территории.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля и продолжится до 5 сентября, сообщили в управлении образования Уфы.
В мэрии также напомнили о способах подачи заявления:
— в электронной форме на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан»;
— с использованием функционала (сервисов) единого портала государственных услуг;
— с использованием функционала регионального портала государственных и муниципальных услуг;
— в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации;
— лично в общеобразовательную организацию;
— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.
Узнать, к какой школе относится ребенок по прописке, можно здесь.