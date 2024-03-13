С начала апреля начинается приём заявлений для зачисления детей в 1 класс

В мэрии также напомнили о способах подачи заявления:



— в электронной форме на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан»;

— с использованием функционала (сервисов) единого портала государственных услуг;

— с использованием функционала регионального портала государственных и муниципальных услуг;

— в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации;

— лично в общеобразовательную организацию;

— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.