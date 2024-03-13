Синоптики дали мрачный погодный прогноз для Кубани на ближайшие дни

В ближайшие сутки погода в Краснодарском крае ухудшится. По данным синоптиков, ожидаются дожди, которые продержатся до конца недели. Плотные облака «перекроют» солнце, но значительного похолодания не предвидится, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По прогнозам центра погоды «Фобос», влияние на погоду в европейской части России оказывает мощный антициклон. Два циклона с запада начнут оказывать давление уже с 14 марта. Один из них принесет дожди на Причерноморье, а другой — на Русский Север и в Предуралье. Северный циклон принесет потепление, тогда как влияние южного циклона на температуру воздуха будет минимальным.
В южных регионах России потепление будет ограничено густой облачностью. В Краснодаре ожидается температура от +12 до +14 градусов Цельсия, что является высокими значениями даже для южного региона. Прогнозируется, что дожди начнутся завтра и продлятся по меньшей мере до воскресенья.
Как уточняется в сообщении, к концу рабочей недели местами на Кубани ожидаются сильные осадки, а ветер с востока усилится, достигнув порывов до 15−20 метров в секунду. Дневные температуры будут колебаться от +7 до +12 градусов Цельсия, а в южных районах могут достигать до +14, у Черного моря — до +16.