Синоптики дали мрачный погодный прогноз для Кубани на ближайшие дни

По прогнозам центра погоды «Фобос», влияние на погоду в европейской части России оказывает мощный антициклон. Два циклона с запада начнут оказывать давление уже с 14 марта. Один из них принесет дожди на Причерноморье, а другой — на Русский Север и в Предуралье. Северный циклон принесет потепление, тогда как влияние южного циклона на температуру воздуха будет минимальным.