Вертолеты МЧС начинают летать над Минском с 13 марта

Длительность полетов над Минском авиации МЧС будет напрямую зависеть от погодных условий. В МЧС напомнили, что подобные облеты столицы спасательными вертолетами проводятся ежегодно. С воздуха, используя спецоборудование, есть возможность выявить тепловые аномалии в городе: повреждения, затопления трубопроводов, недостаточную их тепловую изоляцию и др.