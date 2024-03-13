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Вертолеты МЧС начинают летать над Минском с 13 марта

Минчан предупредили о полетах вертолетов МЧС над Минском.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему над Минском будет летать авиация МЧС. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Так, в МЧС предупредили минчан о том, что авиация Министерства по ЧС начнет со среды выполнять полеты над городом для проведения тепловой аэросъемки Минска.

— Полеты начнутся 13 марта и продлятся несколько дней, — указали в пресс-службе.

Длительность полетов над Минском авиации МЧС будет напрямую зависеть от погодных условий. В МЧС напомнили, что подобные облеты столицы спасательными вертолетами проводятся ежегодно. С воздуха, используя спецоборудование, есть возможность выявить тепловые аномалии в городе: повреждения, затопления трубопроводов, недостаточную их тепловую изоляцию и др.

Спасатели помогают коммунальщикам составить карту тепловых аномалий, на основании которой затем организуется ремонт и профилактика участков теплосети.

ЖКХ