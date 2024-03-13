Фейк пишет от имени погибшей при пожаре в «Зимней вишне» девочки

«Здравствуйте, меня зовут Маша, я прошу удалить информацию обо мне. Я не погибла, вы перепутали, погибла моя мама Полина Мороз. А я Мария, со мной всё хорошо, 3 января исполнилось 19 лет», — такое сообщение пришло на электронку издания.