Фейк пишет от имени погибшей при пожаре в «Зимней вишне» девочки

В начале недели на почту «АиФ» пришло письмо от человека, который выдавал себя за Марию Мороз, погибшую при пожаре в «Зимней вишне». 25 марта будет шесть лет со дня трагедии.
«Здравствуйте, меня зовут Маша, я прошу удалить информацию обо мне. Я не погибла, вы перепутали, погибла моя мама Полина Мороз. А я Мария, со мной всё хорошо, 3 января исполнилось 19 лет», — такое сообщение пришло на электронку издания.
В ответ на наши просьбы подтвердить данные документами мы ничего не получили.
По официальной информации правительства Кузбасса, 13-летняя Мария Мороз и её 35-летняя мама Полина Мороз числятся в списках опознанных и погибших. Их имена, вместе с другими 58 именами, выгравированы на глюкофоне в открывшемся на месте пожара «Парке Ангелов».
«АиФ в Кузбассе» вспомнил волнующую историю погибшей школьницы и выяснил, зачем выдавать себя за умершего человека.