В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«У нас знаковое событие. Двое медвежат, родившихся этой зимой, впервые вышли из берлоги. Символично, что это произошло в канун десятой годовщины крымского референдума, который крымчане особо чтят как праздник», — сказал собеседник агентства.
По его словам, медвежата родились у пары медведей, которых зовут Маша и Степан.
«Теперь уход за медвежатами передан в руки сотрудников зоопарка», — подчеркнул Жиленко.
Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом «Крымская весна — все началось с нас». В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб «СпасибоЗаКрым».