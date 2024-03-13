Скачки на кочерге и медведи. Полная программа Масленицы в 2024 году

16 и 17 марта с 12.00 по 16.00 музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей и гостей города на масленичные гуляния. Насыщенная программа не даст посетителям заскучать. Гости праздника смогут организовать огромный масленичный хоровод, заключив в него центральную часть посёлка. Любителям активного отдыха понравятся скачки на кочерге и бои на мешках, гонки в валенках и больших тапках. Гости будут будить медведя, который охраняет Масленицу, соревноваться в силе и ловкости, пройдут через «Баню» и «Рюмошную», а также посетят Бабу-Ягу, которая решила принять у себя гостей. В эти дни гостям будут предлагать 20 видов различных блинов с горячим чаем и кофе. На сытном дворе — различные яства, шашлыки и калачи из настоящей русской печки.