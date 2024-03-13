Скачки на кочерге и медведи. Полная программа Масленицы в 2024 году

Масленица в 2024 году отмечается с 11 по 17 марта. На масленичных гуляниях принято угощаться блинами, веселиться, танцевать, водить хороводы и, конечно же, жечь чучело.
Что будет в этом году, куда омичам сходить, чтобы развлечься? Подробности в материале omsk.aif.ru.
Для омичей и гостей города подготовили очень насыщенную программу масленицы. Главные развлечения придутся на выходные дни — 16 и 17 марта. Однако, в некоторых районах празднества пройдут раньше.
Для омичей и гостей города подготовили очень насыщенную программу Масленицы. Главные развлечения придутся на выходные дни — 16 и 17 марта. Однако в некоторых районах празднества пройдут раньше.
16 марта — площадь у омского Дома дружбы
Адрес: ул. 5-я Рабочая, 44. Вход бесплатный.
16 марта в 13.00 на площади гостей будет ждать ярмарка и праздничная программа под названием «Гуляй, Масленица!». Омичей ждут различные конкурсы, театральные представления, масленичные забавы и катание на лошадях.
Посетители смогут сделать на память фотографии у тематической фотозоны, посетить мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Птичка-закличка» и узнать свою судьбу у блина. Самые отважные и сильные участники праздника смогут попытаться забраться на ледяной столб и посетить «Казачью баню», которая будет стоять на сцене. Хорошее настроение гарантировано. Адрес: 5-я Рабочая ул., 44. Вход бесплатный.
16 и 17 марта — «Старина Сибирская» (Большеречье).
Адрес: ул. Советов, 47, рабочий посёлок Большеречье. Вход платный. Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость билетов: детский — 350 рублей, взрослый 400 рублей. Блины приобретаются отдельно.
16 и 17 марта с 12.00 по 16.00 музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей и гостей города на масленичные гуляния. Насыщенная программа не даст посетителям заскучать. Гости праздника смогут организовать огромный масленичный хоровод, заключив в него центральную часть посёлка. Любителям активного отдыха понравятся скачки на кочерге и бои на мешках, гонки в валенках и больших тапках. Гости будут будить медведя, который охраняет Масленицу, соревноваться в силе и ловкости, пройдут через «Баню» и «Рюмошную», а также посетят Бабу-Ягу, которая решила принять у себя гостей. В эти дни гостям будут предлагать 20 видов различных блинов с горячим чаем и кофе. На сытном дворе — различные яства, шашлыки и калачи из настоящей русской печки.
17 марта — Омская крепость.
Адрес: ул. Партизанская, 5А. Вход бесплатный.
17 марта с 13.00 до 15.00 у Омской крепости состоится военно-исторический фестиваль «Ермаковы игры — русские военные игры». Участники смогут поучаствовать во многих состязаниях: «Царь горы», «Лучная перестрелка», «Стрельба из лука», «Ходули», «Скакалка», «Перетягивание каната» и другие. На территории крепости омичи смогут попробовать вкусные блины выпить чаю.
Омские парки — 17 марта с 12.00.
В Советском парке запланирована программа «Масленица — краса, открывай-ка ворота». Посетителей ждут творческие номера, выступления различных творческих коллективов, конкурсы, игры и состязания. Адрес: ул. Андрианова, 3, микрорайон Городок Нефтяников. Вход бесплатный.
В парке «Зелёный остров» состоится квест «За блинами». Адрес: улица Старозагородная Роща. Вход бесплатный.
В парке ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ омичей ждут праздничные гуляния, различные конкурсы и концерт. Все желающие смогут перекусить масленичными блинами с горячим чаем. Адрес: ул. Маяковского, 96/5. Вход бесплатный.
Масленица в омских дворах.
В администрации города Омска рассказали, какие ТОС будут устраивать развлечения для жителей. Всего масленичные гуляния ожидаются в трёх районах города. 15 марта в 15.00 ТОС «Центральный-8» (ул. 2-я Совхозная, 15/1) устроит праздничное мероприятие для всех желающих «Масленица. Тёщины вечерки». КТОС «Загородный» 17 марта в 12.00 приглашает жителей микрорайона на праздник «Расступись честной народ — Масленица идёт!». Также 17 марта в 15.00 ТОС «Водников» приглашает гостей в парк на Кольцевой провожать зиму и зазывать весну.
Где будут жечь чучело в Омске?
Масленичная традиция сожжения чучела — одно из самых красочных зрелищ, которое можно увидеть на Масленицу. Сжигание чучела зимы на костре символизировало ежегодное обновление, а сам процесс сопровождался весельем, песнями и танцами. Омичи смогут увидеть сжигание чучела и поучаствовать в хороводах вокруг него в Большеречье, у Омской крепости, в Советском парке, в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, и в парке на Кольцевой.