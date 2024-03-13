Эмусенок вылупился в парке «Лога» в Ростовской области

В парке «Лога» Ростовской области впервые вылупился эмусенок. Маленький пернатый появился на свет примерно месяц назад, тогда он весил всего 250 граммов, а сейчас подрос уже до 1,2 кг.
Как рассказали сотрудники парка, сначала у малыша эму разъезжались ножки, и он три дня ходил в специальных путах из бинта. Когда поддержку сняли, птенец уже уверенно стоял, а еще через две недели начал шустро бегать по вольеру.
— Кушает с большим аппетитом. Питается 4−5 раз в день. В рационе листья салата, зеленого сена люцерны, гранулированный комбикорм, яичный белок и мучные черви. Птенец с каждым днем становится более активным и любопытным, — написали в группе VK парка «Лога».
Добавим, всего самка Эму снесла два яйца, что произошло со вторым, не уточнили.