До +7 градусов потеплеет на Среднем Урале к выходным

В Свердловскую область уже на этой неделе придет по-настоящему весенняя погода. К выходным в регион придут плюсовые температуры.
По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, 14 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на юго-западе — до умеренного, возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ночью на юге −5…-10 градусов, на севере −10…-15, на крайнем севере до −20. Днем воздух прогреется до +3 градусов.
В пятницу, 15 марта, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Температура в ночные часы −2…-7 градусов, на крайнем севере и востоке −12…-17, днем 0…+5.
16 марта ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, но ветрено — с порывами до 17 метров в секунду. Ночью +1…-4, днем +2…+7 градусов.