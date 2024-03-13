До +7 градусов потеплеет на Среднем Урале к выходным

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, 14 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на юго-западе — до умеренного, возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ночью на юге −5…-10 градусов, на севере −10…-15, на крайнем севере до −20. Днем воздух прогреется до +3 градусов.