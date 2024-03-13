Реанимированный 43-летний трамвай вышел на линию в Волгограде

В Волгограде после реконструкции и капитального ремонта на линию вышел 43-летний трамвай. Полностью восстановленный вагон пенсионного возраста сможет перевозить пассажиров еще много лет. Татра Т3 будет ходить на маршруте № 10 «Детский центр» — Жилгородок, сообщили в мэрии.