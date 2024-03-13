Реанимированный 43-летний трамвай вышел на линию в Волгограде

В Волгограде после реконструкции и капитального ремонта на линию вышел 43-летний трамвай. Полностью восстановленный вагон пенсионного возраста сможет перевозить пассажиров еще много лет. Татра Т3 будет ходить на маршруте № 10 «Детский центр» — Жилгородок, сообщили в мэрии.
Три месяца трамвай-пенсионер провел в цехах завода «ВЭТА». Там ему сделали капремонт ходовой части и всего электрооборудования. Заменили обшивку кузова, поставили новые лобовые стекла, светотехнику, систему видеонаблюдения и информационные панели. Для пассажиров — новые сидения и систему отопления.
До этого на заводе успешно реанимировали троллейбус марки «Тролза» после 500 тысяч километров пробега, который продолжает бегать на 15-м маршруте.
— Всего в 2023 году специалисты завода «ВЭТА» выполнили текущий ремонт 44 вагонов трамвая и 37 троллейбусов, — отмечают чиновники.
В будущем мощности волгоградского завода хотят увеличить в пять раз и ремонтировать общественный транспорт для других регионов.