Омичам приготовили более 4 миллионов бесплатных поездок на общественном транспорте

По словам Вадима Кормильца, власти подготовили более 4 млн талонов. Получить их можно единоразово 15, 16 или 17 марта на своем избирательном участке. Основанием для получения является участие в голосовании.
Обменять один талон на одну бесплатную поездку можно 16-го, 17-го и 18 марта 2024 года. Такой бесплатный проезд действует только в муниципальном транспорте до 18 марта включительно.
Что примечательно, на руки выдается не один талон, а 6, для участвующих впервые и молодых избирателей в возрасте до 24 лет — 8. Талон можно передавать другим, включая несовершеннолетних детей. Например, для совместной поездки.
"Воспользоваться этими билетами можно будет 16-го, 17-го и 18-го числа. Талоны будут выдаваться на территории избирательных участков. Избирателям в возрасте от 18 до 24 или же тем, кто голосует впервые, на руки положено 8 талонов.
Алгоритм обмена билета на одну поездку очень простой. Пассажир передает кондуктору этот талон, тот отрывает нужную часть, а контрольную часть использованного талона отдает пассажиру. Свою часть нужно сохранять до конца поездки. Самостоятельно надрывать выданный талон не нужно", — подчеркнул Кормилец.
Талоны действительны только в муниципальном транспорте.
«Воспользоваться талонами можно будет на муниципальном подвижном составе, то есть на всех троллейбусах, всех трамваях и всех автобусах муниципального пассажирского предприятия № 8. Принадлежность автобуса к этому ПП № 8 обозначена на подвижном составе».
Талоны действительны на следующих направлениях муниципального транспорта:
— на автобусных маршрутах № 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125;
— троллейбусных маршрутах № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67;
— трамвайных маршрутах № 1, 2, 4, 7, 8, 9.
В случае возникновения конфликтных ситуаций пассажиров просят обращаться в понедельник, 18 марта, по телефону департамента 78−79−72; в любой день — в справочную службу «Пассажирсервиса» по телефону 90−12−12.