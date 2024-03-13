Искусственный интеллект нарисовал Казахстан

Гости проекта могут увидеть альтернативный обзор природы, архитектуры, кухни, элементов материальной культуры нашей страны, созданных при помощи нейросетей. На выставке представлены и работы казахстанских авторов, чье творчество дополняет основную экспозицию. Организаторами подготовлен тематический квест, который позволит в увлекательной форме познакомиться с экспозицией, каждый желающий сможет послушать аудиогид по выставке прямо со своего смартфона.