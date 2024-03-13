Искусственный интеллект нарисовал Казахстан

Гости проекта могут увидеть альтернативный обзор природы, архитектуры, кухни, элементов материальной культуры нашей страны, созданных при помощи нейросетей. На выставке представлены и работы казахстанских авторов, чье творчество дополняет основную экспозицию. Организаторами подготовлен тематический квест, который позволит в увлекательной форме познакомиться с экспозицией, каждый желающий сможет послушать аудиогид по выставке прямо со своего смартфона.
В рамках проекта также представлен иммерсивный фильм «Цифровая эволюция», специально созданный для «НейроКазахстан-2024». Благодаря проецированию видео на стены и пол мультимедийного зала зрители картины смогут полностью погрузиться в образное переосмысление мира идей и материи.
Выставка работает до 27 апреля 2024 года по адресу: Центральный выставочный зал Алматы ул. Желтоксан, 137.