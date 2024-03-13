Гидроузлы Москвы подготовили к весеннему половодью

«Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта — начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья», — сказал Бирюков.