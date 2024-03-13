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В Татарстане учеников в дни выборов отправят в музеи и на свежий воздух

Для учеников школ Татарстана, на территории которых созданы избирательные участки, организуют специальные занятия на время проведения выборов президента РФ. Об этом сообщил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«Специальные уроки будут по истории, в музеях, на свежем воздухе спортивные занятия будут организованы. То есть это вопрос решенный».

сказал он


Господин Кондратьев пояснил, что в республике 1,4 тыс. школ, избирательные участки располагаются в 48% из них. «Министерство образования Татарстана совместно с управлениями образования муниципальных образований проработало этот вопрос. Во-первых, все школы будут работать в штатном режиме, а те, которые задействованы в избирательном процессе, там министерство образования уже отработало корректировки расписания занятий», — сказал глава ЦИКа.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, то есть в пятницу, субботу и воскресенье.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».

образование