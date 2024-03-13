В Татарстане учеников в дни выборов отправят в музеи и на свежий воздух



Господин Кондратьев пояснил, что в республике 1,4 тыс. школ, избирательные участки располагаются в 48% из них. «Министерство образования Татарстана совместно с управлениями образования муниципальных образований проработало этот вопрос. Во-первых, все школы будут работать в штатном режиме, а те, которые задействованы в избирательном процессе, там министерство образования уже отработало корректировки расписания занятий», — сказал глава ЦИКа.



Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, то есть в пятницу, субботу и воскресенье.



Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».