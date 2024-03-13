Железнодорожный вокзал в Междуреченске открылся после реконструкции

«Вокзал ежесуточно принимает более пятисот пассажиров. После капитального ремонта он стал максимально комфортным для всех жителей и гостей города, для работников станции. Отреставрирован фасад здания, обновлены инженерные сети. Важной частью проекта стало создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильным гражданам», — сказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.