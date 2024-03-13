Железнодорожный вокзал в Междуреченске открылся после реконструкции

В Междуреченске открыли обновлённый железнодорожный вокзал 1930 года постройки. В сутки вокзал принимает два поезда дальнего сообщения и 11 пригородных поездов.
«Вокзал ежесуточно принимает более пятисот пассажиров. После капитального ремонта он стал максимально комфортным для всех жителей и гостей города, для работников станции. Отреставрирован фасад здания, обновлены инженерные сети. Важной частью проекта стало создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильным гражданам», — сказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.
Во время ремонт санитарные комнаты перенесли с привокзальной зоны в здание вокзала, установили видеокамеры, билетопечатающий автомат для покупки билетов в пригородные поезда и интерактивный терминал информационно-справочной системы.
Также станцию Междуреченск ждут масштабные изменения. В рамках инвестиционной программы в текущем году железнодорожники планируют вложить в развитие инфраструктуры и увеличение пропускной способности станции почти 1,5 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство и удлинение железнодорожных путей, новое здание поста электрической централизации, модернизация системы тягового электроснабжения и многое другое.