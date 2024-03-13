В Омске построят президентский лицей. Чем он отличается от обычной школы?

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России». Во время беседы он предложил отдать Омску одну из 12 пилотных флагманских школ (президентских лицеев), отметив, что регион уже подобрал земельный участок для строительства такой школы. Владимир Путин инициативу омского губернатора поддержал.
Чем отличается флагманская школа от обычной?
Обучать детей во флагманских школах планируют по нескольким профилям: по физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. Их обещают «оснастить передовыми технологиями, а также использовать современные методики преподавания».
Предполагается, что работать в такой школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу. Рядом с такой школой, как правило, располагается пансионат (общежитие), в котором могут жить ученики, ведь на обучение в образовательное учреждение собирают лучших школьников всего региона. Место под школу окончательно не определено.
«Речь идет о флагманских школах лидерства, которые создаются под эгидой Президента в каждом из округов. Таких организаций в стране будет 12», — добавили в министерстве образования Омской области.
О будущем проекте Виталий Хоценко рассказал, что Омск — город-миллионник с огромным промышленным и научным потенциалом. И нам очень не хватает флагманской школы.
Что касается действующих президентских лицеев — в разных регионах страны создают классы по модели лицея «Сириус». Это президентский лицей, и его цель — развитие одарённых детей.