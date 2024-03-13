В Омске построят президентский лицей. Чем он отличается от обычной школы?

Предполагается, что работать в такой школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу. Рядом с такой школой, как правило, располагается пансионат (общежитие), в котором могут жить ученики, ведь на обучение в образовательное учреждение собирают лучших школьников всего региона. Место под школу окончательно не определено.