Дополнительные поезда запустят в Казахстане к Наурызу

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней на Наурыз нацперевозчик вводит три дополнительные поезда:
- поезд № 201/202 по маршруту «Астана — Алматы-1» на четыре рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10;
- поезд № 203/204 по маршруту «Астана — Шымкент» на три рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37, прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта в 0:27;
- поезд № 205/206 по маршруту «Актобе — Шымкент» на два рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15, прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55, в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20, прибывает в Актобе 23, 26 марта в 1:02.
Отмечается также, что в период праздников будет добавлено 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки.
Дополнительные прицепки в Северном регионе:
- поезд № 45/46 по маршруту «Павлодар — Туркестан» с 20 по 25 марта;
- поезд № 139/140 по маршруту «Павлодар — Пресногорьковская» с 21 по 25 марта;
- поезд № 354/353 «Астана — Семей» с 21 по 25 марта;
- поезд № 623/624 «Астана — Петропавловск» с 20 по 24 марта.
Дополнительные прицепки в Западном регионе:
- поезд № 22/21 «Кызылорда — Семей» с 20 по 25 марта;
- поезд № 24/23 «Актобе — Алматы» с 21 по 25 марта;
- поезд № 34/33 «Актобе — Алматы» с 20 по 25 марта;
- поезд № 37/38 «Мангистау — Семей» с 22 по 24 марта;
- поезд № 47/48 «Атырау — Астана» с 21 по 23 марта;
- поезд № 313/314 «Мангистау — Атырау» с 20 по 23 марта;
- поезд № 614/613 «Уральск — Мангистау» с 20 по 25 марта;
- поезд № 692/691 «Актобе — Атырау» с 20 по 25 марта.
Дополнительные прицепки в Южном регионе:
- поезд № 87/88 «Алматы — Сарыагаш» с 20 по 26 марта;
- поезд № 77/78 «Алматы — Мангистау» с 20 по 26 марта;
- поезд № 351/352 «Алматы — Оскемен» с 20 по 26 марта;
- поезд № 21/22 «Кызылорда — Семей» с 20 по 26 марта.
В праздничные дни, по данным пресс-службы нацперевозчика, будут добавлены и дополнительные электропоезда, в частности, по пригородному направлению:
- электропоезд № 7509 в одном направлении «Павлодар — Астана» 24 марта;
- электропоезд № 7510 в одном направлении «Астана — Павлодар» 20 и 21 марта;
- электропоезд № 6805/6806 «Астана — Кокшетау» 20 и 25 марта;
- электропоезд № 6811/6812 «Астана — Курорт Боровое» 21 марта.
Между тем, продажа билетов на дополнительные поезда стартовала 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах, а справочную информацию получить бесплатно через call-центр по номеру 1433.
Ранее сообщалось о том, что сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте. В частности, Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня — с 21 по 23 марта.
В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней — с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) — рабочий день.