Власти ввели дистант во всех школах Воронежа на время президентских выборов

Все школьники Воронежа на время выборов будут переведены на дистант. Сайт VRN.KP.RU писал, что ранее планировалось, что учиться удаленно будут только школы, в которых созданы избирательные участки. Но днем 13 марта мэрия Воронежа уточнила распоряжение по организации учебного процесса в дни выборов. В итоге учиться удаленно будут все школьники, к тому же с четверга, 14 марта.
— С 14 по 16 марта все школы города будут переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Такое решение принято в связи с необходимостью качественной подготовки помещений школ, в которых будут размещены участковые избирательные комиссии, а также для создания равных условий для всех обучающихся.
В детских садах, в которых будут работать УИКи, в пятницу, 15 марта, организуют дежурные группы — для детишек, у которых родители работают в эти дни, поэтому их не с кем оставить. Остальные дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме.
После всех мероприятий по выборам в учреждениях образования проведут уборку с дезинфекцией задействованных под выборы помещений, чтобы в понедельник, 18 марта, дети вышли на учебу в штатном режиме.