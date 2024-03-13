Власти ввели дистант во всех школах Воронежа на время президентских выборов

Все школьники Воронежа на время выборов будут переведены на дистант. Сайт VRN.KP.RU писал, что ранее планировалось, что учиться удаленно будут только школы, в которых созданы избирательные участки. Но днем 13 марта мэрия Воронежа уточнила распоряжение по организации учебного процесса в дни выборов. В итоге учиться удаленно будут все школьники, к тому же с четверга, 14 марта.