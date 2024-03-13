Принято решение поддержать молодые семьи региона

Сегодня, 13 марта, на заседании комитета был рассмотрен вопрос о проекте изменений в региональную государственную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». С докладом перед депутатами выступил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Министр отметил, что проект изменений в госпрограмму Новосибирской области разработан в связи с необходимостью приведения программы в соответствие с методическими указаниями по разработке и реализации госпрограмм Новосибирской области. Алексей Колмаков рассказал депутатам, что срок реализации программы ограничивается 2023 годом. «С 2024 года мероприятия по обеспечению жильем молодых семей настоящей программы включены в структуру государственной программы Новосибирской области “Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области”. То есть, мы объединяем эти две программы. По сути, это технический момент», — отметил министр.
Если говорить в цифрах, то общий объем финансирования программы в 2023 году составил 133,5 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. На 2024 год на обеспечение жильем молодых семей запланировано 120,8 миллиона рублей, на 2025 — 123,6 миллиона, на 2026 — 121,9 миллиона.
Депутат Дмитрий Козловский поинтересовался: «Какому количеству молодых семей мы поможем в этом году?» Министр ответил, что финансирование запланировано для помощи 63 семьям. «В прошлом году у нас получилось помочь 94 семьям, хотя планировали 84», — рассказал Алексей Колмаков. Он объяснил, что если в этом году поступят федеральные средства, то удастся увеличить число тех, кто получит помощь. Алексей Колмаков добавил, что в данное время в этой программе участвуют 910 молодых семей.
«При таких возможностях бюджета мы оказываем помощь в приобретении жилья слишком малому количеству семей, — высказал общее мнение председатель комитета Олег Подойма. — Тот же Алтайский край с гораздо меньшим бюджетом — там гораздо больше оказывается поддержка в этом направлении. Мы периодически этот вопрос задаем, но он с места не двигается. Хотя и бюджет области на нашей памяти 100 миллиардов был, а сейчас мы достигаем порога в 300 миллиардов». Олег Подойма призвал использовать все возможности бюджета для решения жилищных проблем молодых семей.
Депутат Дмитрий Козловский оценил темпы поддержки молодых семей в приобретении жилья как крайне недостаточные. «Нам сегодня сказали, что очередь у нас в этой программе 900 семей. Соответственно, нужно каждый год увеличивать и увеличивать объем поддержки. В прошлом году мы помогли 93 семьям, в этом запланировано 63. Возможно, если Москва добавит денег, то мы опять увеличим эту программу. Для примера, в Алтайском крае помогают с жильем в год 300 молодым семьям, в Туве — 200. Понятно, что эти регионы больше субсидирует Правительство Российской Федерации. Но и нам нужно искать возможности повышать наши показатели».