Принято решение поддержать молодые семьи региона

Депутат Дмитрий Козловский оценил темпы поддержки молодых семей в приобретении жилья как крайне недостаточные. «Нам сегодня сказали, что очередь у нас в этой программе 900 семей. Соответственно, нужно каждый год увеличивать и увеличивать объем поддержки. В прошлом году мы помогли 93 семьям, в этом запланировано 63. Возможно, если Москва добавит денег, то мы опять увеличим эту программу. Для примера, в Алтайском крае помогают с жильем в год 300 молодым семьям, в Туве — 200. Понятно, что эти регионы больше субсидирует Правительство Российской Федерации. Но и нам нужно искать возможности повышать наши показатели».