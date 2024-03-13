Нет воды, топит снег: Бастрыкин потребовал разобраться в кошмарных условиях жизни ветерана из Волгограда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикаций в СМИ о кошмарных условиях жизни 91-летней ветерана войны из Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в информационном центре СК России, пожилая женщина вынуждена выживать в аварийном доме. Из-за отсутствия водоснабжения она топит снег. В жилище так холодно, что пенсионерка спит в одежде и под несколькими одеялами.
— В предоставлении ей благоустроенного жилья отказано, поскольку площадь дома соответствует нормам. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка, — уточнили в следкоме.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и найти виновных. Ему предоставят доклад о ходе проверки. Центральный аппарат взял ситуацию на свой контроль.