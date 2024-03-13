«Снижается интеллект»: нарколог рассказал, чем опасны вейпы для школьников

В Екатеринбурге 21% подростков в возрасте от 14 до 18 лет курят на постоянной основе. Из них около 40% классическим сигаретам предпочитают вейпы.
— Для подростков курение это форма рискового поведения. Они недооценивают рис для здоровья, — отметила врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Анастасия Бабикова.
И это, как отмечают эксперты, серьезная проблема, ведь по новым данным вейпы вовсе не так безвредны, как многим казалось.
— Такого размаха этих устройств, заменителей табачных изделий, заменителей курительного ритуала мы не видели раньше никогда, — рассказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин.
Рассказываем, чем же могут быть вредны вейпы.
ВРЕДЕН НЕ ТОЛЬКО НИКОТИН.
Для региональной наркологической службы ситуация с вейпами новая. И эксперты признают, что она практически не изучена. Поэтому нельзя, например, сказать наносят ли они такой же вред никотином, какой наносят обычные сигареты. Но вейпы могут быть вредны и не никотином вовсе, а другими веществами, входящими в их состав.
— Да, многие скажут, что в вейпах есть вещества, разрешенные к применению в кулинарии или пищевой промышленности, — говорит Олег Забродин. — Но что происходит с этими веществами, когда они подвергаются высокой температуре и какие вещества возникают и появляются во вдыхаемом воздухе? Это большой вопрос. Никотина в вейпах или электронных сигаретах может вообще не быть. Но зато там будут соединения, которые вредят организму.
Наиболее распространенное соединение, по данным эксперта, это пропиленгликоль.
— Это и глицерин, который при соединении с воздухом дает вредные ядовитые вещества, — уточняет Олег Забродин. — А если производитель добавляет ароматизатор или примеси, то из этих соединенный в легкие поступают соединения с металлами. Порядка 30 солей тяжелых металлов могут возникать в этом устройстве при нагревании различных ингредиентов.
НЕ ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ТАБАКУ.
Благодаря пару примеси веществ могут попасть в легкие, в кровь и в кору головного мозга. И чем младше человек, тем сильнее для него будут последствия, отмечает эксперт.
— Страдают легкие — меняется легочная ткань. Начинаются сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сосудов, — объясняет Олег Забродин. — Из-за влияния солей тяжелых металлов на кору головного мозга развивается энцефалопатия, снижение интеллекта. Вероятна гипоксия, которая является основной причиной астении, слабости, вялости и нарушения трудоспособности. У школьника это выражается в нарушении успеваемости.
Правда, статистику по вреду, который нанесли вейпы, в наркологической службе пока не ведут, ведь речи о том, что вейпы вызывают зависимость, подобно запрещенным веществам, еще нет. Но есть обращения от родителей школьников, которые переживают из-за того, что их дети используют вейпы.
— Если говорим про табакокурильщиков, схема подсаживания на вейпы простая — маркетинговый ход. Вейпы преподносятся, как безвредный способ бросить курить, — рассказал главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. — С точки зрения прекращения зависимости от табачных изделий эффекта от этого «заместительного» устройства конечно не будет. Человек просто с табачных изделий переходит на вейп. Детей заманивают тем, что это модно, это современное устройство, это дымно, это популярно среди несовершеннолетних, это вкусно. Но не надо питать иллюзий, что это безвредное вдыхание пара.
Также, по данным эксперта, в вейпах встречается и вещество сульфат никотина, которое использовалось для борьбы с вредными насекомыми.
— Сегодня при производстве жидкостей не существует даже технического регламента, — добавляет Антон Поддубный. — Каждый производитель делает то, что считает сам необходимым и добавляет то, что он считает необходимым самостоятельно. Никакого контроля, как за табачными изделиями со стороны государства, сейчас не присутствует.