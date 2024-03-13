«Снижается интеллект»: нарколог рассказал, чем опасны вейпы для школьников

— Да, многие скажут, что в вейпах есть вещества, разрешенные к применению в кулинарии или пищевой промышленности, — говорит Олег Забродин. — Но что происходит с этими веществами, когда они подвергаются высокой температуре и какие вещества возникают и появляются во вдыхаемом воздухе? Это большой вопрос. Никотина в вейпах или электронных сигаретах может вообще не быть. Но зато там будут соединения, которые вредят организму.