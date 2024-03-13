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В Челябинске с 29 марта стартует приемная кампания в первый класс

В Челябинске с 29 марта стартует приемная кампания в первый класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации городской администрации, первый этап продлится до 30 июня 2024 года включительно. Он организован для детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

«Факт проживания на закрепленной территории подтверждается свидетельством о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания», — напоминают чиновники.

Затем руководитель каждой образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс — это происходит с 1 по 3 июля.

После чего, 4—5 июля, на сайте городского Комитета по делам образования будет опубликована информация о количестве вакантных мест для второго этапа.

Второй этап начинается 6 июля и завершится 5 сентября 2024 года.

Заявление о приеме на обучение подается через Единый портал государственных услуг, где, начиная с 18 марта, можно будет заполнить черновик заявления. Кроме того, заявление можно подать лично в школу, через Портал образовательных услуг или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Особо подчеркивается, что подать заявление можно только один раз и только в одно из общеобразовательных учреждений. Повторная подача в другую школу возможна только после отзыва ранее поданного заявления.

образование