В Челябинске с 29 марта стартует приемная кампания в первый класс

По информации городской администрации, первый этап продлится до 30 июня 2024 года включительно. Он организован для детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право.
«Факт проживания на закрепленной территории подтверждается свидетельством о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания», — напоминают чиновники.
Затем руководитель каждой образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс — это происходит с 1 по 3 июля.
После чего,
Второй этап начинается 6 июля и завершится 5 сентября 2024 года.
Заявление о приеме на обучение подается через Единый портал государственных услуг, где, начиная с 18 марта, можно будет заполнить черновик заявления. Кроме того, заявление можно подать лично в школу, через Портал образовательных услуг или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Особо подчеркивается, что подать заявление можно только один раз и только в одно из общеобразовательных учреждений. Повторная подача в другую школу возможна только после отзыва ранее поданного заявления.