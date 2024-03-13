В Челябинске с 29 марта стартует приемная кампания в первый класс

Заявление о приеме на обучение подается через Единый портал государственных услуг, где, начиная с 18 марта, можно будет заполнить черновик заявления. Кроме того, заявление можно подать лично в школу, через Портал образовательных услуг или заказным письмом с уведомлением о вручении.