Команде «Барыбер» разрешили участвовать в КВН «до первого замечания»

По его словам, команда «Барыбер» «позволила себе нарушение: вытащила материал на сцену, не согласованный с редакторской группой и с организаторами КВН». «Конечно, это является грубым нарушением, за которым следует дисквалификация на весь сезон», — отметил господин Каримов.



«В свою очередь, поговорив с ребятами, мы увидели, что они раскаиваются и приносят свои извинения. Поэтому в виде исключения наказание в виде дисквалификации для них будет условным, то есть мы допустим их на наши мероприятия в будущем, естественно, до первого замечания», — добавил председатель правления Башкирской открытой лиги КВН.



Вчера Башкирская открытая лига КВН распространила сообщение, что команда «Барыбер» была дисквалифицирована «в связи с грубым нарушением регламента игр… и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм».



Информацию о якобы отчислении участников команды из Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 опроверг директор учебного заведения, депутат Курултая республики Ильнур Салихов.



«С участниками команды мы провели воспитательную беседу об этике публичных выступлений, соблюдении кодекса гимназиста. Ребята осознали, что в своем выступлении вышли за рамки этических норм и правил, впредь обязуются внимательнее относиться к подбору материала для своих выступлений», — отметил он.



Участники команды в своем видеообращении подтвердили, что во время выступления «в некоторых шутках были неправы, ни в коем случае не хотели переходить на личности, кого-то обижать», и «не хотели этими шутками нести негатив».