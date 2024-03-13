Стало известно, как изменится территория у кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

По информации издания «93» со ссылкой на администрацию города, для осуществления проекта необходимо вырубить около сотни аварийных деревьев. В качестве компенсации компания выплатила почти 7,8 млн рублей в бюджет города и скоро высадит на территории кинотеатра более 5 тыс. молодых кустарников и свыше 250 деревьев, включая 168 крупномерных. Они будут размещены в кадках, что позволит создать единый архитектурный облик «Авроры».



Напомним, кинотеатр «Аврора» был закрыт на ремонт в 2015 году, а концессионное соглашение с компанией «Инвестстрой» было заключено в 2019 году. Изначально планировалось завершить работы до 2025 года с помощью иностранного подрядчика, однако в 2022 году планы пришлось скорректировать, и срок концессионного соглашения был продлен до 2028 года.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что мэр Краснодара Евгений Наумов заявлял о сохранении исторического облика кинотеатра «Аврора».